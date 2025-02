Vasco Matos em coletiva - Divulgação / Santa Clara

18/02/2025

Rio - Acabou a novela. O Botafogo chegou a um acordo com o técnico português Vasco Matos, nesta terça-feira (18), após uma longa busca por um substituto para Artur Jorge, que acertou com o Al-Rayyan, do Catar, no início deste ano. O treinador foi escolhido por John Textor, dono da SAF, segundo o "ge".

Vasco Matos, de 44 anos, fez um trabalho surpreendente com o Santa Clara no Campeonato Português. Atualmente, o time ocupa a quinta posição com 38 pontos e sonha com uma vaga na Liga dos Campeões ou Liga Europa. Somente Sporting, Benfica, Porto e Braga estão na frente.

O Botafogo vai pagar a multa rescisória de 1 milhão de euros (R$ 5,9 milhões) para contratar o treinador. Vasco Matos foi um dos entrevistados por John Textor durante o processo, assim como André Jardine, Tata Martino, Rafa Benítez, Tite e Roberto Mancini.

O novo treinador será anunciado em breve. Nos próximos dias, desembarcará no Brasil e iniciará o processo para trabalhar com o elenco. Enquanto isso, o Botafogo seguirá sob o comando do interino Claudio Caçapa. O Alvinegro enfrenta o Racing, da Argentina, quinta-feira (20), pelo jogo de ida da Recopa.