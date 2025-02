Cláudio Caçapa em treino do Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 18/02/2025 08:30

Rio - O Botafogo segue monitorando o mercado em busca de novas oportunidades. Apesar de considerar o saldo positivo na primeira janela de transferências do ano e que não possui lacunas no elenco, o Alvinegro não descarta novos investimentos e mantém o foco por centroavantes.

Atualmente, o Botafogo conta com dois jogadores para a função: Igor Jesus, titular, e Rwan Cruz, recém-contratado e reserva imediato. O jogador, que foi contratado junto ao Ludogorets, da Bulgária, já estava sendo observado há tempos pelo Alvinegro, que contou com a ajuda do scout do Lyon, da França, para acompanhá-lo mais de perto.

A contratação de um novo camisa 9 dependeria de oportunidades de mercado, aliando relevância, valor técnico e tático do jogador e o lado financeiro. Além de Rwan Cruz, o Botafogo chegou a negociar com Anderson Lopes, do Yokohama Marinos, do Japão. A busca por centroavantes também se dá pela saída de Tiquinho Soares, que foi negociado com o Santos.