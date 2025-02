Léo Linck foi apresentado como novo goleiro do Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Léo Linck foi apresentado como novo goleiro do BotafogoVítor Silva/Botafogo

Publicado 17/02/2025 15:15

Rio - Já tendo atuado duas vezes pelo Campeonato Carioca, Léo Linck só foi apresentado como novo reforço do Botafogo para 2025 nesta segunda-feira (17). Em entrevista coletiva no Nilton Santos, o goleiro de 23 anos celebrou a chegada ao clube e destacou que a decisão foi fácil, tendo em vista que o Glorioso, atualmente, na sua visão, tem sido um destino cobiçado pelos atletas.

"O Botafogo tem tido uma história muito bonita com goleiros, até antes do John e Gatito. Substituir o Gatito é difícil, é um ídolo e tem uma história muito linda. Eu venho com muita vontade para cumprir a expectativa que colocam em cima de mim. John foi o melhor goleiro do Brasil em 2024, é uma honra disputar com ele e Raul. Quero mostrar meu trabalho e aprender com eles", disse o goleiro.

Léo Linck defendia o Athletico-PR, clube que o revelou. A negociação com o Botafogo, para ser opção no banco de reservas ao titular John, girou na casa dos R$ 11 milhões.

"Uma das coisas que mais me fizeram ter vontade de vir para cá foi ter pessoas que eu confiava muito, Léo Coelho, Alessandro (Brito), Mayara (Bordin) e o Botafogo tem muita tradição de goleiros. O Botafogo tem se tornado um sonho para muitos jogadores. A torcida é apaixonada, tem colocado muitos jogadores para cima. Quando surgiu a oportunidade não pensei duas vezes, liguei para o meu pai, liguei para meu empresário e disse para dar uma forçadinha porque queria fazer parte disso", destacou Léo.

Confira outras respostas de Léo Linck:

Chegada ainda sem treinador

"A gente se prepara da mesma forma. Tínhamos o Leiria, agora o Caçapa, são grandes profissionais. A mentalidade é a mesma, estar bem fisicamente e mentalmente para estar bem dentro de campo."

Importância do diretor Alessandro Brito

"O Alessandro me conhece desde os meus 12 anos, é um cara muito especial na minha vida. Me levou para o Athletico, sabe muito bem da minha capacidade técnica. Foi um cara fundamental na minha vinda para cá, confiava nele e nas pessoas ao redor dele. Ele tem me ajudado muito."

Briga pela titularidade

"Pretendo vir para brigar o máximo pela titularidade. O John foi o melhor do Brasil no ano passado, mas sei das minhas capacidades. Acredito que ano passado foi de altos e baixos, tive momentos bons e momentos não tão bons. Estou feliz por ter vindo para cá, uma mudança de ares, ainda mais para o Botafogo, não tem nada melhor. É uma disputa sadia. Eu quero jogar, sempre com respeito aos outros dois."