David Ricardo foi apresentado pelo Botafogo no Nilton SantosVítor Silva/Botafogo

Publicado 17/02/2025 15:52

Rio - Comprado por pouco mais de R$ 10 milhões do Ceará, o zagueiro David Ricardo foi apresentado nesta segunda-feira (17) como novo reforço do Botafogo para a temporada. O jogador, de 22 anos, que já fez duas partidas pelo Campeonato Carioca, destacou esta como a grande oportunidade de sua carreira.

"Estou muito feliz e realizado. É a realização de um sonho. Ano passado a gente ficou perto de vir, não deu certo. Mas é tudo no tempo de Deus. É a oportunidade da minha vida, trabalhei para que acontecesse. Vou dar tudo de mim", afirmou.

O Botafogo disputou David Ricardo com outros clubes de ligas do exterior e chegou a ter a primeira proposta recusada pela diretoria do Ceará. O jogador, que encaminhou acordo para sair do país, disse que vibrou com a notícia de uma nova investida do Glorioso.

"A primeira proposta que chegou eu fiquei muito feliz, pensei que iria dar certo, mas os planos de Deus foram diferentes. Continuei trabalhando e confesso que no fim de ano estava bem encaminhado com outra equipe. Na noite anterior senti algo no meu coração que me tocava, pedi a Deus que se algo melhor aparecesse na vida e no dia seguinte o Alessandro me ligou e disse que falaria comigo mais tarde. Fiquei ansioso, liguei para ele falando para ele não esquecer de mim (risos). Estou muito feliz aqui", destacou.

David Ricardo entrou na mira do Botafogo após fazer 46 partidas pelo Vozão em 2024 e ser um dos destaques na campanha de acesso à Série A do Brasileirão. Ele chega para brigar por posição no lado esquerdo da zaga com Alexander Barboza.

"Desde a primeira chamada do Botafogo que pensei que daria certo e infelizmente não deu. Eu fiquei com aquilo na mente. Eu estava em um grande clube, o Ceará, mas fiquei com aquilo na mente. Trabalhei muito para o Botafogo não esquecer de mim e sabia que logo logo entrariam em contato comigo. Dessa vez deu tudo certo. É muito fácil dizer sim para o Botafogo. Espero agregar muito."

Veja outras declarações de David Ricardo:

Início irregular do Botafogo em 2025

"Por se tratar de Botafogo a pressão já é normal. Infelizmente os resultados não vêm acontecendo como a gente quer. Temos um jogo agora para iniciarmos o ano como a gente quer. Vai ser bom para todos. A gente espera conquistar títulos."

Disputa sadia no setor



"São quatro grandes jogadores, ainda tem o Serafim que é um grande jogador. Já acompanhava o Barboza por ser canhoto, espero aprender bastante com ele. Na minha opinião é o melhor da posição no futebol sul-americano. Espero ter chances mas quando não vou ficar feliz pelo companheiro que estiver dentro de campo. É tudo em prol do Botafogo."

Alegria por ter acertado com o Glorioso

"Comecei muito cedo na correria para realizar esse sonho. Graças a Deus as coisas vem acontecendo precocemente para alcançar esse patamar. Infelizmente há pouco tempo perdi minha mãe, mas junto com minha família e agradeço ao Ceará por todo o suporte, eu continuei trabalho. Hoje estou realizando o sonho dela também. É o sonho dela, o meu e o do meu filho que nasceu. Tenho certeza que ela está muito feliz por me ver aqui."