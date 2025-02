Jair foi contratado pelo Botafogo após se destacar pelo Santos - Rafael Ribeiro / CBF

Publicado 17/02/2025 09:25 | Atualizado 17/02/2025 09:26

Rio - Um dos reforços do Botafogo para a temporada, o zagueiro Jair ficará à disposição pela primeira vez. Após ajudar a seleção brasileira sub-20 a garantir vaga no Mundial e conquistar o título do Sul-Americano, o jogador se apresentará ao elenco alvinegro e será opção para os jogos contra o Racing, da Argentina, pela Recopa Sul-Americana, nos dias 20 e 27.

Jair disputou oito dos nove jogos da seleção brasileira no Sul-Americano, sendo 90 minutos em sete. Na vitória sobre o Chile por 3 a 0, neste domingo (16), que assegurou o título da competição, o jogador ficou em campo por 72 minutos. Outro nome contratado pelo Botafogo, o atacante Nathan Fernandes não foi relacionado para a partida decisiva.

O zagueiro, de 19 anos, já foi regularizado no BID da CBF e está à disposição do técnico interino Claudio Caçapa. Jair era um sonho antigo da Eagle Football, a rede de clubes do empresário John Textor, dono da SAF do Botafogo, e é considerado promissor a médio e longo prazo. O Alvinegro venceu a concorrência de clubes como a Atalanta, da Itália, e Porto, de Portugal.