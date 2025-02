Bastos, do Botafogo, se lesionou no duelo com o Nova Iguaçu pelo Carioca - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 17/02/2025 14:43

Rio - O zagueiro Bastos desfalcará o Botafogo no jogo de ida da Recopa Sul-Americana, contra o Racing-ARG, na próxima quinta-feira (20), às 21h30 (de Brasília), em Buenos Aires. O zagueiro segue com dores no joelho esquerdo e não viajará para a capital argentina.

O angolano esteve em campo apenas sete minutos em 2025. No jogo contra o Nova Iguaçu, pelo Campeonato Carioca, foi substituído nos minutos iniciais após se queixar novamente das dores no joelho esquerdo. O clube tem adotado um tratamento conservador e a expectativa é que ele volta à disposição em breve.

A boa notícia é o retorno de Artur. Após sofrer uma lesão muscular na coxa esquerda, também contra o Nova Iguaçu, o camisa 7 está confirmado na viagem para pegar o Racing.



Campeões sul-americanos sub-20 com a seleção brasileira, os dois chegam ao Rio na madrugada desta terça-feira (18) e embarcarão com o time alvinegro para Buenos Aires. O técnico Cláudio Caçapa ainda contará com dois reforços: Jair e Nathan Fernandes., os dois chegam ao Rio na madrugada desta terça-feira (18) e embarcarão com o time alvinegro para Buenos Aires.

Após enfrentar o Racing no El Cilindro, o Botafogo fará o segundo e decisivo duelo da Recopa em sua casa. O Glorioso receberá os argentinos no dia 27, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos.