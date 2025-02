Racing será o adversário do Botafogo na Recopa Sul-Americana - Reprodução

Publicado 17/02/2025 18:41

Argentina - Adversário do Botafogo na Recopa Sul-Americana, o Racing tem dois desfalques confirmados para o duelo de ida da decisão continental, nesta quinta-feira (20), no "El Cilindro", em Buenos Aires. A bola rola às 21h30 (de Brasília) para o jogo entre os campeões da Sul-Americana e da Libertadores de 2024.

O volante Sosa, que tem atuado como zagueiro, sofreu lesão no joelho direito, enquanto o zagueiro Agustín García Basso fica fora por trauma na perna direita. Eles também preocupam para o jogo de volta, no dia 27, no Nilton Santos.

Por outro lado, o centroavante Adrián Martínez, conhecido como "Maravilla", artilheiro da última Copa Sul-Americana, fica à disposição do técnico Gustavo Costas. Luciano Vietto, poupado contra o Argentinos Juniors no fim de semana, também deve ser relacionado.

O Botafogo deve ter força máxima no El Cilindro nesta quinta-feira. O interino Cláudio Caçapa poupou todos os titulares no jogo do fim de semana pelo Campeonato Carioca, no empate em 1 a 1 com o Boavista. A ausência deve ser o zagueiro Bastos, ainda se recuperando de pancada no joelho esquero.