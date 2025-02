Santiago Rodríguez assinará contrato com o Botafogo válido até o fim de 2028 - Reprodução

Publicado 17/02/2025 15:19

Novo reforço do Botafogo , Santiago Rodríguez falou pela primeira vez sobre o acerto com o Glorioso. Em entrevista ao perfil "The Exchange FC", o uruguaio classificou o Alvinegro como "clube mais importante do Brasil" e destacou as competições que o time vai disputar em 2025.

"A meta é seguir crescendo, a liga do Brasil é importante, o Botafogo é o clube mais importante do Brasil, campeão da Libertadores, vai para o Mundial de Clubes. É um passo passo importante para seguir crescendo e projetando a carreira", afirmou Santiago, que já está no Rio.



O jogador firmará vínculo com o Botafogo válido até o fim de 2028. Ele chega para ser o oitavo reforço da janela de transferências do Glorioso, que gastou US$ 17 milhões (R$ 97,1 milhões) pela contratação.