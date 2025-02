Rollheiser é o novo camisa 32 do Santos - Reprodução / Santos TV

Rollheiser é o novo camisa 32 do SantosReprodução / Santos TV

Publicado 17/02/2025 14:34

Antigo alvo do Botafogo , Rollheiser foi apresentado pelo Santos nesta segunda-feira (17). Os dois clubes disputavam a chegada do argentino, que optou por se juntar ao elenco do time paulsita. Ele reforçou que um dos fatores para escolher o Peixe foi a falta de treinador no Glorioso.

"Eu creio que foi muito importante a ligação de Pedro (Caixinha), porque ter um técnico que quer contar com você é importante. É óbvio que o Botafogo ainda não tem nenhum técnico contratado e isso é contraproducente para o jogador", ponderou o jogador.



"Porque você chega em uma instituição que não sabe qual técnico será. Então, a ligação de Pedro foi muito importante para mim e para todo o time que trabalha comigo. E foi também, como disse anteriormente, um dos fatores para que eu viesse para cá", acrescentou.

Rollheiser também revelou uma conversa com Neymar antes do acerto: "Tive a oportunidade de falar com ele, que é um pilar para o Santos e para o futebol mundial. Foi um orgulho muito grande e um fator determinante".

Sem o argentino, o Botafogo foi ao mercado e fechou a contratação de Santiago Rodríguez, destaque do New York City, dos Estados Unidos. No entanto, segue sob o comando de Cláudio Caçapa, auxiliar permanente do clube.