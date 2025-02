Benjamín Rollheiser foi anunciado pelo Santos - Divulgação / Santos

Publicado 12/02/2025 13:50

Rio - O Santos anunciou nesta quarta-feira a contratação de Benjamín Rollheiser, de 24 anos. O clube paulista comunicou que o jogador foi adquirido em definitivo junto ao Benfica e assinou contrato até dezembro de 2028.

Para fechar com Benjamín Rollheiser, o Peixe levou a melhor em um duelo com o Botafogo. A boa relação de Pedro Caixinha, técnico do clube paulista, com o Benfica, e o interesse do argentino de atuar ao lado de Neymar, pesaram na negociação.

O Santos irá desembolsar algo em torno de 11 milhões de euros (R$ 66 milhões) fixos por 85% dos direitos econômicos do jogador. A oferta financeira também foi superior a do Botafogo.

O Benfica desembolsou 9 milhões de euros (R$ 48 milhões na época) pela contratação do argentino no começo do ano passado, junto ao Estudiantes. O atacante somou dois gols e uma assistência em 27 partidas pelo clube português.