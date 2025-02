Rodri gravou o momento em que torcida do Manchester City apresentou bandeirão com provocação a Vini Jr - Reprodução de vídeo

Rodri gravou o momento em que torcida do Manchester City apresentou bandeirão com provocação a Vini JrReprodução de vídeo

Publicado 12/02/2025 09:44

"Muito bom", limitou-se a falar ao programa espanhol 'El Chiringuito'.



Rodri, que se recupera de grave lesão no joelho direito e está fora da temporada, venceu a disputa com Vini Jr, que era o favorito ao Bola de Ouro e ficou inconformado com o resultado.



No primeiro encontro entre os dois times dos jogadores, os torcedores do City estenderam um bandeirão com uma foto do volante beijando o troféu e a frase "Pare de chorar com todo o seu coração" em inglês, presente em uma música da banda britânica Oasis.



Outra provocação a Vini Jr foi publicada pelo Manchester City. O clube postou nas redes sociais um vídeo do atacante dirigindo-se ao vestiário, com uma foto ao fundo de Rodri com a Bola de Ouro, instalada no corredor do estádio.



A resposta de Vini Jr





O brasileiro respondeu em campo, ao ser eleito o melhor jogador da partida . Ele também provocou ao mostrar o selo presente na camisa com os 15 títulos do Real Madrid na Liga dos Campeões. Ele também respondeu sobre a provocação.

"Eu vi o cartaz, mas sempre que os torcedores adversários fazem essas coisas, eles me dão mais força para fazer uma grande partida, e eu fiz", disse.