Sede da Fifa: entidade vê funcionário envolvido em caso de pedofilia nos Estados Unidos - AFP

Publicado 12/02/2025 13:21

Um funcionário da Fifa foi preso em Miami sob acusação de ter tido relações sexuais com um menor de idade, informou o jornal americano Miami Herald nesta quarta-feira (12). Sem confirmar a prisão, a entidade máxima do futebol mundial anunciou em comunicado que o britânico Jack Coles foi suspenso "com efeito imediato".



"A Fifa está ciente dos procedimentos legais em andamento em Miami. As supostas ofensas são sérias e de caráter pessoal, sem ligação com seu trabalho na Fifa", disse a entidade, em comunicado. "O indivíduo foi suspenso de todas as suas funções com efeito imediato e até novo aviso. A Fifa não tem mais comentários a fazer nesta fase."



O britânico, segundo o Miami Herald, foi detido na sexta-feira por agentes federais da Homeland Security Investigations em um hotel próximo aos escritórios da Fifa em Coral Gables, nos arredores de Miami. O suposto crime teria acontecido durante uma viagem de trabalho no ano passado.



Coles, de 39 anos, teria conhecido um garoto de 14 anos por meio de um aplicativo de namoro masculino em outubro passado e teria tentado se encontrar com ele novamente na semana passada. O garoto teria dito ao funcionário da Fifa que tinha 16 anos e, posteriormente, entrou em contato com investigadores federais.



O britânico é o principal responsável pelo projeto Fifa Sound, departamento que organiza as músicas para os eventos e transmissões da entidade. A Fifa abriu uma base nos Estados Unidos em Coral Gables em 2023, antes de dois grandes torneios a serem sediados no país: o Mundial de Clubes, neste ano, e a Copa do Mundo, em 2026. A entidade também transferiu seu departamento jurídico da sede em Zurique para o território norte-americano.