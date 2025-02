Rony deixa o Palmeiras após 283 partidas disputadas - Cesar Greco/Palmeiras/by Canon

Rony está a um passo de deixar o Palmeiras e seguir para o Atlético-MG. Após não aceitar a proposta do Fluminense , que desistiu da negociação , e a do Vasco , que ainda tenta uma última cartada, o atacante aprovou a oferta do clube mineiro, que aguarda apenas a finalização dos últimos detalhes para confirmar a contratação.

O negócio está avaliado em cerca de 6,5 milhões de euros (cerca de R$ 38,8 milhões), dos quais o Palmeiras detém 50% dos direitos econômicos. O Athletico-PR possui 35% e o próprio Rony, 15%. A informação é do site 'ge'.

Propostas recusadas por Rony e transferência que melou

A presença de do técnico do Atlético-MG foi determinante para que o jogador aceitasse a proposta. Eles mantiveram contato frequente e Rony se sentiu valorizado, além de ver o potencial de destaque no esquema tático do Galo. O salário oferecido também agradou.



Antes de se aproximar do Atlético-MG, Rony recusou propostas de Fluminense, Santos, Vasco e Grêmio. E também viu a transferência para o Al-Rayyan, do Catar, não acontecer por detalhes burocráticos

O interesse do Galo não é recente: o clube já havia tentado envolver o atacante na negociação que levou Paulinho ao Palmeiras, mas as conversas não avançaram.