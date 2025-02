Flor Maldonado é musa do Cerro Porteño - Reprodução / Instagram

Flor Maldonado é musa do Cerro PorteñoReprodução / Instagram

Publicado 12/02/2025 11:44

Rio - Passando um momento no Rio de Janeiro para férias, a musa do Cerro Porteño, Flor Maldonado, afirmou que vem recebendo muitas cantadas dos cariocas. A beldade afirmou que tem se impressionado com a ousadia dos homens nascido na Cidade Maravilhosa.

"Eles são bem ousados, são bem diretos com eles, me enchem de cantadas o tempo todo, são muito ousados. Eles me dizem tudo: “Paraguaia, quero ter um filho com você”, “fique e cultive comigo”, “que carne paraguaia é boa”, coisas assim que me fazem rir.", disse em entrevista ao site "Popular".

Apesar do bom humor, a beldade descartou a possibilidade de engatar um relacionamento amoroso no Rio e continuar em terras brasileiras.

"Eu não trocaria o paraguaio por ninguém no mundo, não o compararia a ninguém, mesmo que aqui me tratem tão bem", concluiu.