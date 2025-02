O Brasil é o campeão do Sul-Americano sub-20 de 2025 - Juan Barreto / AFP

O Brasil é o campeão do Sul-Americano sub-20 de 2025Juan Barreto / AFP

Publicado 16/02/2025 20:27 | Atualizado 16/02/2025 23:58

Venezuela - O Brasil conquistou pela 13ª vez o Campeonato Sul-Americano Sub-20 ao derrotar por 3 a 0 o Chile e contar com a derrota da Argentina de 3 a 2 para o Paraguai, na noite deste domingo, na rodada final do hexagonal decisivo no Estádio José Antonio Anzoátegui, em Puerto La Cruz, na Venezuela.

Os dois países iniciaram a rodada empatados no número de pontos (10), mas a Seleção tinha a vantagem no saldo de gols (4 a 3).

Com a vitória sobre o Chile, o Brasil chegou aos 13 pontos e passou a ter sete de saldo. Desta maneira, a Argentina precisava de uma vitória de quatro gols de diferença para ser campeã.

A seleção brasileira sub-20 também foi campeã nas edições de 1974, 1983, 1985, 1988, 1991, 1992, 1995, 2001, 2007, 2009, 2011, 2023.

Brasil x Chile



A seleção brasileira sub-20 ficou devendo no primeiro tempo, mas cresceu de produção etapa complementar. Em meio a essa melhora, abriu o placar aos 28 minutos, com Deivid Washington. Ele invadiu a área e finalizou forte dentro. O goleiro chegou a espalmar, mas a bola entrou.

A situação ficou ainda mais favorável para o Brasil por volta dos 33, quando Iván Román foi expulso pelo segundo cartão amarelo. O Brasil aproveitou a superioridade numérica e ampliou a vantagem com gols de Pedrinho e Ricardo Mathias.