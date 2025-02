João Fonseca conquistou o ATP de Buenos Aires - Luis Robayo / AFP

Publicado 16/02/2025 22:06

Rio - O Cristo Redentor homenageia João Fonseca, que foi campeão do ATP de Buenos Aires , na noite deste domingo (16). Em iniciativa do Núcleo Esporte e Fé do Santuário Arquidiocesano Cristo Redentor, o monumento foi iluminado nas cores verde e amarela.

Cristo Redentor iluminado nas cores do Brasil Reprodução/Instagram @todaysolucoesoficial

Este, aliás, foi o primeiro título de ATP da carreira de João Fonseca, de apenas 18 anos. Ele foi campeão ao vencer o argentino Francisco Cerúndolo por 2 sets a 0, 6/4 e 7/6 (1). É o mais jovem brasileiro a vencer um torneio ATP.

Com o resultado, João Fonseca vai assumir a 68ª posição no ranking da ATP. Ele iniciou o ano como o 145º do mundo.