João Fonseca comemora o título do ATP de Buenos AiresLuis Robayo / AFP

Argentina - João Fonseca fez agradecimentos após conquistar o ATP de Buenos Aires , neste domingo (16). Além de parabenizar o adversário na final, Francisco Cerúndolo, ele agradeceu à organização do torneio, aos torcedores e também ao seu time. O tenista brasileiro ainda revelou que, mesmo na Argentina, se sentiu em casa.

"Não poderia deixar de parabenizar o Fran, um jogador boníssimo. Não o conhecia muito, mas me recebeu bem todos os dias na academia, me dava 'bom dia', 'boa tarde'. Muito respeitoso. Uma pessoa que todos têm que aplaudir. Tenho também que parabenizar sua equipe. Também não poderia deixar de agradecer a todo mundo que está aqui, a torcida brasileira. Obviamente tem argentinos aqui, é um pouco difícil jogar, mas me senti mesmo em casa. Olha isso, me senti em casa na Argentina", disse João Fonseca.

"Muito obrigado mesmo por tudo. À organização, ao diretor do torneio... Me senti muito bem recebido aqui. Muito contente pela semana que passei aqui. Quero terminar agradecendo minha equipe. Quero agradecer a vocês pela semana, por todo trabalho no Rio. Só nós sabemos o que passamos trabalhando todos os dias trabalhando duro. Ganhar isso é um sonho. Obviamente quero mirar muito mais alto. Estou muito contente, só tenho que agradecer a vocês e à equipe que está no Rio, aos meus amigos, ao patrocinador, a todos que estão apoiando. Me senti muito bem. Obrigado a todos. Vamos, Brasil", completou.

Este, aliás, foi o primeiro título de ATP da carreira de João Fonseca, de apenas 18 anos. Ele foi campeão ao vencer o argentino Francisco Cerúndolo por 2 sets a 0, 6/4 e 7/6 (1). É o mais jovem brasileiro a vencer um torneio ATP.