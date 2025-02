Hansi Flick é o técnico do Barcelona - AFP

Publicado 16/02/2025 15:50

Rio - O treinador do Barcelona, Hansi Flick, foi questionado sobre a polêmica expulsão de Jude Bellingham no empate do Real Madrid com o Osasuna, no último sábado, pelo Campeonato Espanhol. O inglês afirmou ter sido interpretado incorretamente pelo árbitro, que achou ter sido xingado pelo meia do atual campeão europeu. O alemão ainda assim criticou a atitude do jogador do clube rival.

"Isso é desrespeitoso, mas não cabe a mim falar sobre isso. E é isso que sempre disse aos jogadores. Por que perder tempo e energia discutindo com o árbitro sobre as decisões que ele toma? Há um jogador, o capitão, que tem o direito de discutir com o árbitro. Eu gosto de handebol e você vê que quando o árbitro apita, a bola fica parada e os jogadores voltam a defender. Não gostei do comportamento que vi e disse isso aos jogadores dele hoje. É uma fraqueza quando você recebe um cartão vermelho", disse o treinador.

Bellingham foi expulso ainda no primeiro tempo, quando o Real Madrid vencia o Osasuna por 1 a 0, com gol de Kylian Mbappé. Com um a menos, o atual campeão europeu teve dificuldades na segunda etapa e acabou cedendo o empate para os donos da casa.

Real Madrid e Barcelona estão disputando ponto a ponto a liderança do Campeonato Espanhol. Além dos dois clubes, o Atlético também está na luta pelas primeiras colocações na tabela.