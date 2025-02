Endrick em treino do Real Madrid - Divulgação / Real Madrid

Publicado 16/02/2025 15:20

Rio - A falta de oportunidades de Endrick no Real Madrid voltou a ser notícia no jornal espanhol "AS". A publicação afirmou que o atacante brasileiro, de 18 anos, é um "talento em ostracismo" no atual campeão europeu. A matéria também citou outros jovens atletas que não vem recebendo oportunidades.

"Que adolescente diria não a um gigante europeu quando é chamado? É difícil resistir, mas há cada vez mais casos de jovens promessas que aceitam uma transferência para um grande para não jogar. Semanas consecutivas no banco, empréstimos... e até transferências sem chegar a estrear, porque um menino de 18 anos não tem espaço em elencos como de Real Madrid, Manchester City ou Chelsea", disse a publicação.

O "AS" fez uma retrospectiva da carreira de Endrick. O atacante era destaque do Palmeiras, recebia oportunidades na seleção brasileira, mas depois que foi para o Real Madrid acabou perdendo chances com Dorival Júnior.

"O atacante saiu do Palmeiras com 82 partidas como profissional, já tendo estreado pelo Brasil e custou 47,5 milhões de euros. Era titular indiscutível. Em seis meses no Real Madrid, Endrick jogou apenas 400 minutos e foi titular três vezes", afirmou o diário.