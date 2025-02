Luto - Reprodução

Publicado 16/02/2025 11:17 | Atualizado 16/02/2025 13:43

Rio - O meia Gabriel Popó, de 26 anos, morreu na manhã desde domingo, após sofrer um mal súbito no alojamento do XV de Jaú, clube do interior de São Paulo. Ele foi encontrado por um companheiro no quarto da concentração, chegou a ser levado para um hospital, mas não resistiu.

FPF lamenta o falecimento do atacante Gabriel Popó, do XV de Jaú - https://t.co/R2iq987lLA pic.twitter.com/K4HPLLjAxk — Federação Paulista de Futebol - FPF (@FPF_Oficial) February 16, 2025

O grupo do XV de Jaú estava concentrado para encarar o União Suzano pela Série A-3 do Paulista. O jogo ocorreria às 10h (de Brasília), neste domingo. Popó não estava relacionado para a partida. Após a morte do jogador, o duelo acabou sendo adiado.

Por meio das suas redes sociais, a Federação Paulista de Futebol publicou nota em seu site lamentando a morte do jogador. Ele entrou em campo em apenas uma partida pelo XV de Jaú. Antes, passou por clubes como Sampaio Corrêa, Souza e Linense.

"A Federação Paulista de Futebol lamenta o falecimento do atleta Gabriel Popó, de 26 anos, do XV de Jaú. O confronto deste domingo (15) contra o União Suzano pelo Paulistão A3 Sicredi foi suspenso", disse a nota da FPF.

Por meio de nota oficial, o XV de Jaú informou que a causa do óbito está sob investigação e será confirmada após a emissão do laudo médico. "A causa do óbito está sob investigação e será confirmada assim que o laudo for emitido pelo órgão responsável", informou o clube em comunicado.

O Sampaio Corrêa, um dos ex-clubes de Gabriel, prestou homenagem ao atleta por meio de uma nota oficial: "O Sampaio Corrêa Futebol Clube manifesta seu profundo pesar pelo falecimento do meia Gabriel Popó, de 26 anos, ocorrido na manhã deste domingo. Gabriel, que atualmente atuava pelo XV de Jaú, sofreu um mal súbito no alojamento da equipe", disse o clube.



Gabriel Popó teve passagem pelo Sampaio Corrêa entre os anos de 2020 e 2022, após se destacar pela equipe do São José-MA. "Neste momento de dor, o Sampaio Corrêa se solidariza com a família, amigos e companheiros de equipe de Gabriel. Nossas mais sinceras condolências a todos neste momento de muita dor", completou.



O Marília também lamentou o falecimento do atleta. "O Marília Atlético Clube lamenta o falecimento do jogador Gabriel Popó, do XV de Jaú. Natural de Marília, ele teve passagem pelas categorias de base do Tigrão. Neste momento de dor, nos solidarizamos com seus familiares e amigos, desejando força a todos."



A FPF deve indicar nos próximos dias uma nova data para a partida ser realizada. O XV de Jaú é o penúltimo colocado da Série A3, com seis pontos.