Pedro Caixinha em treino do Santos - Raul Baretta/ Santos FC.

Pedro Caixinha em treino do SantosRaul Baretta/ Santos FC.

Publicado 16/02/2025 11:48

Rio - Apesar dos protestos dos torcedores pelo momento conturbado no começo de temporada, o Santos não planeja demitir Pedro Caixinha. O entendimento é que o trabalho tem tudo para evoluir, mas a reta final do Campeonato Paulista será decisiva. As informações são do portal "UOL".

A classificação para a próxima fase é fundamental para a continuidade do treinador. Desde a chegada de Neymar, o Santos não venceu nenhuma partida. São três jogos, com dois empates e uma derrota.

No total, Caixinha dirigiu o clube paulista em oito jogos. Foram duas vitórias, dois empates e quatro derrotas até o momento. O Peixe está na última colocação do grupo B, atrás de Guarani, Bragantino e Portuguesa. Faltam nove rodadas para o fim da competição.

Pedro Caixinha foi peça importante para a contratação de Benjamín Rollheiser. O bom relacionamento do português com o Benfica foi fundamental para que a negociação com o argentino fosse concluída com êxito.