Musa do Cerro Porteño, Samira Ferreira,Reprodução / Instagram

Publicado 16/02/2025 09:20

Rio - A musa do Cerro Porteño, Samira Ferreira, utilizou suas redes sociais para mostrar o presente que recebeu. A beldade publicou em seus stories uma foto de um um ursinho de pelúcia e também de um buquê de flores. Ela escreveu: "Quem dera todo dia acordar assim".

Samira Ferreira não tem nenhum relacionamento sério assumido. Porém, a beldade já falou algumas vezes que tem admiradores. Recentemente, a musa viajou para San Andrés, ilha colombiana, que fica no Caribe.

Dona de um corpo invejável, a beldade faz muito sucesso no Paraguai como musa do Cerro Porteño. Samira Ferreira tem mais de 167 mil seguidores no Instagram.