Vini Jr em partida do Real MadridAFP

Publicado 16/02/2025 10:19

Rio - O Real Madrid ficou no empate com o Osasuna por 1 a 1 pelo Campeonato Espanhol, porém, apesar do tropeço, o atacante Vini Jr foi elogiado pelo jornal espanhol "AS", a publicação afirmou que o brasileiro teve uma das melhores atuações individuais da temporada e seu rendimento mostrou que as notícias sobre sua possível ida para o futebol saudita não afetaram seu rendimento.

"O "Furacão Vinicius" passou por Pamplona como se nada tivesse acontecido numa semana em que o brasileiro esteve sob os holofotes. O mesmo que ele mesmo atraiu com suas palavras em Manchester, quando, no canal de televisão brasileiro detentor dos direitos da Liga dos Campeões de seu país, a TNT Sports, o próprio Vini revelou que estava em negociações com o Madrid para renovar seu contrato. Uma “confissão” surpreendente não pelo seu conteúdo, mas pelo seu momento, no meio da temporada. E isso reacendeu os rumores sobre a oferta multimilionária que a Arábia Saudita preparou para quando vir o momento certo de atrair Vinicius. Diante do debate, o brasileiro respondeu no El Sadar com uma de suas melhores partidas da temporada", disse o diário.

O jornal finalizou sua matéria falando sobre o desejo do Real Madrid de renovar seu contrato com Vini Jr. Atualmente, o brasileiro tem contrato até junho de 2027. A publicação lembrou que quando o atual vínculo se encerrar, o atacante ainda será muito jovem.

"Uma forma de reafirmar seu compromisso com Madri, que termina em 2027, quando o atual prêmio The Best estará prestes a completar 27 anos. Uma era ainda no auge do esporte. A estonteante oferta saudita, um total de 1 bilhão de euros por um contrato de cinco anos, ainda está pendente. “Vamos contratar Vinicius não importa o que aconteça”, dizem eles confiantes da Arábia Saudita. Até que esse dia chegue, o brasileiro continuará exibindo seu repertório de dribles e corridas pelos campos da LaLiga", finalizou.