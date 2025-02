Ainara Avalos é musa do Olimpia - Reprodução / Instagram

Publicado 16/02/2025 14:20

Rio - A última sexta-feira foi dia de São Valentim e em alguns países do mundo foi comemorado o dia dos namorados. No Paraguai a data foi celebrada e a musa do Olimpia, Ainara Avalos publicou em suas redes sociais um ensaio especial por conta da festa.

fotogaleria

A beldade divulgou fotos em que aparece utilizando brinquedos de uma sexy shop do seu país. Ela aparece amarrada com uma máscara e as fotos foram publicadas em preto e branco. Ainara compartilhou os dizeres: "Uma opção quente para o dia 14 de fevereiro".

Musa do Olimpia, Ainara Avalos faz muito sucesso em seu país por conta da sua beleza. A beldade tem mais de 175 mil seguidores no Instagram.