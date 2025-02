Iñaki Williams foi alvo de ataques racistas de torcedores do Espanyol - Josep LAGO / AFP

Publicado 16/02/2025 15:04 | Atualizado 16/02/2025 15:08

Espanha - Mais um caso de racismo no futebol espanhol. Neste domingo, o confronto entre Espanyol e Athletic Bilbao pela 24ª rodada de LaLiga foi paralisado por ofensas racistas contra Iñaki Williams. O caso de racismo contra o atacante do Bilbao ocorreu ainda no primeiro tempo. O jogo foi interrompido, mas voltou e terminou empatado em 1 a 1.

Os insultos foram da torcida do Espanyol contra Iñaki Williams. Aos 16 minutos do primeiro tempo, o árbitro Guillermo Cuadra Fernandez relatou o caso aos capitães e ao delegado da partida. Uma mensagem contra o racismo apareceu no telão do Estádio RCDE.

"Recorde-se que a legislação de prevenção da violência no esporte proíbe e sanciona a participação ativa em atos violentos, xenófobos, homofóbicos ou racistas", disse a mensagem.

A partida foi paralisada pelo árbitro no momento dos insultos racistas contra o atacante do Bilbao. Depois, o jogo foi retomado. Roberto Fernández abriu o placar para o Espanyol aos 17 minutos do segundo tempo, e Oihan Sancet empatou para o Bilbao aos 32 minutos.



Após o 1 a 1, o Espanyol, 15º colocado de LaLiga, enfrenta o Alavés às 10h do próximo sábado. Na 4ª colocação, o Athletic Bilbao enfrenta o lanterna Real Valladolid às 10h do próximo domingo.