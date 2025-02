Momento em que Neymar cobra o pênalti para o Santos - Divulgação/X @SantosFC

Publicado 16/02/2025 22:32 | Atualizado 16/02/2025 22:32

São Paulo - Neymar fez o primeiro desde que retornou ao Santos na noite deste domingo (16). De pênalti, o atacante abriu o placar para o Peixe na vitória sobre o Água Santa por 3 a 1, em jogo da décima rodada do Campeonato Paulista, na Vila Belmiro.

Veja o gol de Neymar:

O gol do Príncipe que abriu o placar no primeiro tempo! pic.twitter.com/ekMtSNODNy — Santos FC (@SantosFC) February 17, 2025

Thaciano e Guilherme, com assistência de Neymar, fizeram os outros gols do Santos na partida. O Água Santa descontou com um Netinho, que acertou um chutaço de fora da área.

Com o resultado, o Peixe chegou aos 12 pontos e lidera o Grupo B. Guarani, Red Bull Bragantino aparecem na segunda, terceira e quarta posição, respectivamente. Todos têm 11 pontos. Os dois primeiros avançam às quartas do Campeonato Paulista.

A vitória também ameniza o clima do Santos. No último sábado (15), alguns torcedores tentaram invadir o treino da equipe no CT Rei Pelé . O objetivo era cobrar o português por melhores resultados. Até o jogo desta noite, o Peixe somava duas vitórias, três empates e quatro derrotas.

Rojões foram atirados em direção ao campo depois de a entrada ser vetada. Apenas dois torcedores foram recebidos. A atividade parou por alguns minutos. Além de Pedro Caixinha, o CEO Pedro Martins também foi alvo dos santistas.