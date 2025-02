Estádio Nilton Santos tem gramado sintético - Vitor Silva / Botafogo

Estádio Nilton Santos tem gramado sintéticoVitor Silva / Botafogo

Publicado 18/02/2025 19:53

Rio - O Botafogo rebateu as críticas sobre o gramado sintético, que ganharam força nesta segunda-feira, 18, após manifestação de um grupo de jogadores . O Estádio Nilton Santos, que é a casa do Glorioso, tem esse tipo de campo. Em nota, o Alvinegro afirmou que houve um "aumento expressivo de partidas realizadas" em 2023 em 2024" e que, mesmo assim, "reduziu-se o índice de lesões por jogo".

Veja a nota do Botafogo:

Ciclicamente a discussão sobre o uso do gramado sintético vem à tona no futebol brasileiro. Nunca com embasamento científico, sempre com narrativas ou justificativas emocionais. O Botafogo traz fatos: sagrou-se campeão da América e Brasileiro sendo o clube que mais disputou jogos em 2024 (75 no total) em todo o mundo. Em 2023 e 24, com a implementação do gramado sintético, houve um aumento expressivo de partidas realizadas e, mesmo assim, reduziu-se o índice de lesões por jogo, sendo um dos clubes com menos indisponibilidade de atletas ao longo da temporada. O Glorioso ofereceu ao torcedor uma qualidade de espetáculo internacionalmente reconhecida e um recente clássico contra o Palmeiras foi comparado a "Jogo de Premier League". Aos que alegam desequilíbrio em competições, o Botafogo foi o melhor visitante do Campeonato Brasileiro.



Este mesmo gramado já foi elogiado em dezenas de ocasiões por jogadores e técnicos de times do futebol brasileiro e sul-americano, que reconhecem a qualidade e a condição oferecida aos atletas.



O Botafogo investiu na construção de um gramado FIFA Quality Pro para garantir melhores condições de jogo a todos os atletas. Chega a ser hipocrisia pensar a defesa irrestrita do gramado natural enquanto diversos estádios do Brasil - sufocados por um calendário intenso ao longo do ano - apresentam qualidade que, estes sim, podem gerar sérias consequências físicas e pôr em risco a carreira de atletas de base e profissional.



Construiu-se também um Núcleo de Saúde e Performance de primeiro nível no CT, com equipamentos e profissionais altamente capacitados. Futebol requer investimento em ciência e cuidados, como o Botafogo tem promovido nos últimos anos.



Embora respeite a opinião dos atletas que se manifestaram e reconheça a importância do debate, o Botafogo sugere a todas as partes (imprensa, jogadores, torcedores de todos os clubes) que se aprofundem sobre o tema e reafirma a sua posição de defesa do gramado sintético.



O Clube reforça seu compromisso com a excelência e a saúde dos seus atletas, além de seguir buscando sempre o melhor para o futebol brasileiro, valorizando o espetáculo com bons palcos e conforto para os jogadores entregarem a melhor performance.

Entenda o caso



Os jogadores do futebol brasileiro se uniram e iniciaram um movimento contra os gramados sintéticos no país. Nomes como Neymar, Thiago Silva, Philippe Coutinho, Lucas Moura e Gabigol publicaram uma nota nas redes sociais, nesta terça-feira (18), cobrando uma padronização com piso natural e de qualidade nos estádios.

"Nas ligas mais respeitadas do mundo os jogadores são ouvidos e investimentos são feitos para assegurar a qualidade do gramado nos estádios. Trata-se de oferecer qualidade para quem joga e assiste. Se o Brasil deseja definitivamente estar inserido como protagonista no mercado do futebol mundial, a primeira medida deveria ser exigir qualidade do piso que os atletas jogam e treinam", diz um trecho da nota.

Somente dois clubes da Série A do Brasileirão possuem piso sintético: Botafogo e Palmeiras, os dois últimos campeões. O Atlético-MG também está adotando o campo artificial. Outro clube conhecido por utilizar esse tipo de gramado é o Athletico-PR, que foi rebaixado e disputará a segunda divisão do futebol brasileiro em 2025.