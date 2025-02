Gramado sintético do Estádio Nilton Santos - Foto: Divulgação/Botafogo

Publicado 18/02/2025 12:01 | Atualizado 18/02/2025 12:20

Rio - Os jogadores do futebol brasileiro se uniram e iniciaram um movimento contra os gramados sintéticos no país. Nomes como Neymar, Thiago Silva, Philippe Coutinho, Lucas Moura e Gabigol publicaram uma nota nas redes sociais, nesta terça-feira (18), cobrando uma padronização com piso natural e de qualidade nos estádios.

"Nas ligas mais respeitadas do mundo os jogadores são ouvidos e investimentos são feitos para assegurar a qualidade do gramado nos estádios. Trata-se de oferecer qualidade para quem joga e assiste. Se o Brasil deseja definitivamente estar inserido como protagonista no mercado do futebol mundial, a primeira medida deveria ser exigir qualidade do piso que os atletas jogam e treinam", diz um trecho da nota.

Somente dois clubes da Série A do Brasileirão possuem piso sintético: Botafogo e Palmeiras, os dois últimos campeões. O Atlético-MG também está adotando o campo artificial. Outro clube conhecido por utilizar esse tipo de gramado é o Athletico-PR, que foi rebaixado e disputará a segunda divisão do futebol brasileiro em 2025.

Até o momento, os jogadores que publicaram o manifesto nas redes sociais: Neymar (Santos), Thiago Silva (Fluminense), Gerson (Flamengo), Coutinho e Vegetti (Vasco), Lucas Moura (São Paulo), Cássio e Gabigol (Cruzeiro), Alan Patrick e Bruno Henrique (Internacional), Rafinha (Coritiba).

Veja a nota completa:

"Preocupante ver o rumo que o futebol brasileiro está tomando. É um absurdo a gente ter que discutir gramado sintético em nossos campos.



Objetivamente, com tamanho e representatividade que tem o nosso futebol, isso não deveria nem ser uma opção. A solução para um gramado ruim é fazer um gramado bom, simples assim.



Nas ligas mais respeitadas do mundo os jogadores são ouvidos e investimentos são feitos para assegurar a qualidade do gramado nos estádios. Trata-se de oferecer qualidade para quem joga e assiste.



Se o Brasil deseja definitivamente estar inserido como protagonista no mercado do futebol mundial, a primeira medida deveria ser exigir qualidade do piso que os atletas jogam e treinam.



FUTEBOL PROFISSIONAL NÃO SE JOGA EM GRAMADO SINTÉTICO!"