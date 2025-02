Fábio Carille é o técnico do Vasco - Dikran Sahagian / Vasco

Publicado 19/02/2025 00:47

Espírito Santo - Carille analisou a vitória sobre o União Rondonópolis-MT por 3 a 0 em Cariacica , nesta terça-feira (18), que classificou o Vasco para a segunda fase da Copa do Brasil, e revelou como foi a conversa com o grupo no intervalo. O Cruz-Maltino anotou os três gols da partida no segundo tempo, com Vegetti, Rayan e Hugo Moura.

"Um jogo que a gente teve que controlar bastante as ações, o emocional pelos últimos resultados. A gente começou o jogo bem. Depois que tomamos um contra-ataque ali com 25, 30 minutos, perdemos um pouquinho a confiança. É isso que a gente tem trabalhado bastante. Você pode fazer o gol da vitória nos primeiros minutos como também nos último minutos. A gente sabia da força do contra-ataque do adversário e demos esse mole, esse vacilo para que eles chegassem no gol com perigo", explicou Carille.

"No intervalo foi isso que falei chamei mais atenção, de ter calma, de ter sabedoria, rodar a bola com velocidade, infiltrar. A gente estava fazendo no início, mas na segunda do primeiro tempo paramos de infiltrar. Criamos chances no início, o goleiro foi bem em algumas bolas. Quando a gente fez o gol, acalmamos. E não é o gol que tem que nos acalmar. Você tem que estar sempre atento, sempre esperto, sempre concentrado e com muita confiança para estar fazendo o melhor", completou.

Rayan, aliás, foi um dos temas da coletiva. O atacante estava com a seleção brasileira, que foi campeã do Sul-Americano sub-20 na Venezuela, desde o início da temporada. Ele desembarcou no Espírito Santo na tarde desta terça e, de acordo com Carille, se colocou à disposição para jogar.

"Não trabalhou comigo ainda. Foi para a Seleção no início, e se colocou à disposição para vir para esse jogo e por isso veio. Chegou hoje a tarde. Tinha poucos minutos até pelo cansaço, jogou no domingo, entrou muito bem e é um jogador que a gente confia bastante", disse Carille.

Agora, o Vasco volta as atenções para a última rodada da Taça Guanabara. O Cruz-Maltino enfrentará o Botafogo, mas a Ferj ainda definirá o dia e o horário do clássico. Já é certo que todos os jogos do Estadual acontecerão após as 18h por causa do calor. Atualmente, o time soma 14 pontos e aparece na quarta posição.

"Não comecei a pensar ainda. A partir de amanhã, começamos a olhar e a elaborar esse jogo importante. Temos que fazer a nossa parte: ganhar com sabedoria; ganhar com qualidade; ganhar com confiança; fazer um bom jogo perante a nossa torcida. Nós sabemos que também depende de saldo, depende de algumas situações, mas o importante é fazer a nossa parte", ressaltou o treinador.