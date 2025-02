Pedrinho é o presidente do Vasco - Leandro Amorim/Vasco

Pedrinho é o presidente do VascoLeandro Amorim/Vasco

Publicado 18/02/2025 18:20

Rio - A Justiça do Rio marcou a data do julgamento do agravo que a SAF do Vasco moveu no processo envolvendo o clube associativo e a 777 Partners, quem controlava o futebol do clube. A sessão será no dia 12 de março, às 13h (de Brasília). As informações são do "LANCE!".

No recurso, a SAF do Vasco solicitou efeito suspensivo da decisão que fez com que a gestão do associativo retomasse o controle. Além disso, a empresa também pediu equilíbrio dos poderes para proteger a governança e os funcionários, além da formação de um Conselho de Administração. Todo sesses foram negados pela Justiça.

Com a negativa para a 777, o Cruz-Maltino, presidido por Pedrinho, segue no controle da SAF devido à liminar concedida no mês de maio de 2024. Outros dois desembargadores também vão julgar a ação do grupo estadunidense.