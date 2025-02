Jogadores do Vasco reunidos no gramado - Matheus Lima/Vasco

Publicado 17/02/2025 22:59

Espírito Santo - O Vasco deve ter mudanças para enfrentar o União Rondonópolis-MT na Copa do Brasil. Jair, Paulinho e Paulo Henrique devem ser titulares no jogo que acontecerá nesta terça-feira (18), às 21h30, no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica. A informação é do "ge".

O volante Jair sequer foi relacionado para o clássico com o Flamengo , no último sábado (15), por causa de desgaste na coxa direita. O lateral-direito Paulo Henrique, por sua vez, não saiu do banco contra o Rubro-Negro, já que estava com desconforto muscular.

Já o meia Paulinho entrou em campo durante o segundo tempo da partida contra o Fla. O Cruz-Maltino tem feito um controle de carga para o jogador, que sofreu uma grave lesão no joelho direito em 2024

Dessa forma, segundo o site, o provável Vasco é: Léo Jardim; Paulo Henrique (Puma), João Victor e Lucas Freitas (Maurício Lemos) e Lucas Piton; Jair, Tchê Tchê, Paulinho, Zuccarello e Philippe Coutinho; Vegetti.

Não há mais a vantagem do empate para a equipe visitante na primeira fase da Copa do Brasil. Portanto, qualquer igualdade no marcador força a decisão por pênaltis.