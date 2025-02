Vascão está negociando com Nuno Moreira para o ataque - Divulgação / Casa Pia

Publicado 17/02/2025 10:35 | Atualizado 17/02/2025 12:42

Vasco encontra novamente dificuldade para contratar um atacante. O nome da vez é o do português Nuno Moreira, mas a proposta enviada foi recusada pelo Casa Pia.

Com contrato até o meio de 2026, o clube português só aceita liberá-lo por um valor que chegue próximo à da multa rescisória, de 3,5 milhões de euros (cerca de R$ 21 milhões). A informação é do jornal 'A Bola', que ainda revelou o valor da oferta do Cruz-Maltino, de 1 milhão de euros (R$ 6 milhões), menos da metade do valor desejado pelo jogador de 25 anos.

Apesar da primeira negativa, os dois clubes seguem negociando. Após um encontro virtual, houve uma reunião presencial com o diretor de futebol Marcelo Sant'Ana, que foi à Europa para tentar fechar a contratação de atacantes.

Vasco em busca de três atacantes



Além de Nuno Moreira, o Vasco tem acerto encaminhado com o argentino Benjamín Garré, do Krylya Sovetov, da Rússia, e também com o angolano Loide Augusto, do Alanyaspor, da Turquia.

O atacante português, por outro lado, ainda está distante. O jogador é uma peça importante do Casa Pia, que faz boa campanha no Campeonato Português e está em sexto lugar. Ele entrou em campo em 23 jogos, fez noves gols e deu cinco assistências.

Diante do bom desempenho, esteve bem próximo de se transferir ao Braga, também de Portugal, em janeiro, mas o negócio acabou por não ser concluído.