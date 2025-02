Quatro clubes vão disputar a taça do Carioca - Divulgação

Quatro clubes vão disputar a taça do CariocaDivulgação

Publicado 17/02/2025 07:30 | Atualizado 17/02/2025 07:47

Rio - Um grande vai ficar de fora da semifinal do Campeonato Carioca de 2025. Botafogo, Fluminense e Vasco chegam na última rodada disputando as últimas duas vagas para a fase final do estadual, mas a missão não é fácil. O Cruz-Maltino é o único que não depende de uma combinação de resultados, mas tem clássico pela frente.

O Botafogo tem a situação mais complicada. Em sexto lugar com 13 pontos, o Alvinegro enfrenta o Vasco, domingo (23), às 16h (de Brasília), e precisa da vitória para seguir com chances. Além de vencer o Cruz-Maltino, também precisará contar com tropeço do Fluminense contra o já rebaixado Bangu e uma derrota do Madureira para o Nova Iguaçu. Caso o Tricolor Suburbano empate, precisará tirar quatro gols de saldo.

Já o Vasco é o único dos grandes que não depende de uma combinação. Em quarto lugar com 14 pontos, o Cruz-Maltino precisa de uma vitória simples contra o Botafogo para avançar à semifinal, além de torcer para o Fluminense não tirar a diferença no saldo de gols contra o Bangu. Atualmente, ambos estão empatados com três, mas os vascaínos fizeram dois gols a mais (12 a 10).

Por fim, o Fluminense enfrenta o já rebaixado Bangu, no domingo (23), às 18h30, no Maracanã, precisando de uma vitória para seguir com chances de classificação. Além disso, precisa torcer por tropeços de Vasco ou Madureira. Há também a possibilidade de avançar para a fase final mesmo em caso de vitória do Cruz-Maltino, tirando a diferença no saldo de gols.

Desde a mudança do formato do Carioca em 2021, apenas uma vez os quatro grandes avançaram juntos à semifinal. Pela terceira vez em cinco edições, o Volta Redonda é o "intruso" entre os grandes. Além da disputa pela vaga na fase final, está em jogo a classificação pela Taça Rio, que garante vaga na Copa do Brasil do ano seguinte em caso de título.

Veja os jogos da última rodada da Taça Guanabara:

22/02 - Flamengo x Maricá - 16h30 - Maracanã

23/02 - Boavista x Volta Redonda - 16h - Elcyr Resende

23/02 - Vasco x Botafogo - 16h - São Januário

23/02 - Sampaio Corrêa x Portuguesa-RJ - 16h - Lourival Gomes

23/02 - Nova Iguaçu x Madureira - 16h - Jânio Moraes

23/02 - Fluminense x Bangu - 18h30 - Maracanã