João Fonseca em treino de preparação nesta segunda-feira (17) para o Rio Open - Renan Areias/Agência O Dia

Publicado 17/02/2025 21:32

O primeiro treino de João Fonseca em preparação para o Rio Open foi marcado por muita mobilização por parte de torcedores para um breve contato com o prodígio do tênis mundial. O jovem, de 18 anos, fez a atividade cerca de 24h após o título do ATP de Buenos Aires e ofuscou o número dois do mundo e atual vice-campeão do Australian Open, Alexander Zverev.