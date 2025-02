Campeonato Carioca de 2025 novamente pode ter apenas dois grandes na semifinal - Divulgação

Publicado 17/02/2025 20:24

Rio - Por causa do calor , a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) está em contato com as detentoras dos direitos de transmissão do Campeonato Carioca para ajustar os horários da última rodada da Taça Guanabara. A entidade confirmou a informação por meio de nota publicada no "X" (antigo twitter) na noite desta segunda-feira (17).

Veja a nota da Ferj:

"Diante da alta intensidade do calor no Rio de Janeiro, claramente prejudicial à excelência da prática do futebol, a todos os envolvidos no evento e ao torcedor, a FERJ, preocupada e atenta, está em contato com as detentoras de direitos de transmissão do Campeonato Carioca Superbet 2025 para, contando com a sensibilidade de todas as partes, ajustar os horários dos jogos da 11ª rodada da Taça Guanabara e as grades de programação".

(+) do Campeonato Carioca Superbet 2025 para, contando com a sensibilidade de todas as partes, ajustar os horários dos jogos da 11ª rodada da Taça Guanabara e as grades de programação. — FERJ (@FFERJ) February 17, 2025

Calor no Rio

O capitão do Flamengo, Gerson, já enviou uma carta em nome do elenco rubro-negro para presidente do Sindicato dos Atletas de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Saferj), Alfredo Sampaio, para solicitar uma mudança nos horários das partidas do Campeonato Carioca . Em seu texto, o camisa 8 destacou o forte calor que tem feito no Rio e mostrou preocupação com a integridade física dos atletas.

"No verão do Rio de Janeiro, as temperaturas frequentemente ultrapassam os 35°C, com sensação térmica ainda maior. Nessas condições, disputar partidas do Campeonato Carioca às 16h30 representa um risco significativo para nós jogadores. Nosso pleito é simples e urgente: a revisão dos horários das partidas para evitar que sejamos expostos a essas condições extremas. Nossa profissão exige sacrifícios, mas colocar nossa saúde em risco desnecessariamente não pode ser uma exigência do jogo", diz um trecho da carta ( leia a íntegra aqui ).