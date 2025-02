Flamengo tem reclamado dos horários dos jogos do Carioca por conta do calor - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 17/02/2025 16:27

forte calor que tem feito no Rio e mostrou preocupação com a integridade física dos atletas. Rio - Capitão do Flamengo, Gerson enviou uma carta em nome do elenco rubro-negro para Alfredo Sampaio, presidente do Sindicato dos Atletas de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Saferj), solicitando uma mudança nos horários das partidas do Campeonato Carioca. Em seu texto, o camisa 8 destacou oe mostrou preocupação com a integridade física dos atletas.

"No verão do Rio de Janeiro, as temperaturas frequentemente ultrapassam os 35°C, com sensação térmica ainda maior. Nessas condições, disputar partidas do Campeonato Carioca às 16h30 representa um risco significativo para nós jogadores. Nosso pleito é simples e urgente: a revisão dos horários das partidas para evitar que sejamos expostos a essas condições extremas. Nossa profissão exige sacrifícios, mas colocar nossa saúde em risco desnecessariamente não pode ser uma exigência do jogo", diz um trecho da carta (leia a íntegra ao fim da matéria).

a partida passou para 21h45 (de Brasília) a pedido do Flamengo, que alegou justamente as altas temperaturas. No último sábado (15), o Flamengo enfrentaria o Vasco às 16h30 (de Brasília), horário em que têm sido disputados a maioria dos jogos nos fins de semana. Porém,, que alegou justamente as altas temperaturas.

O mesmo não aconteceu com o Fluminense, que enfrentou o Nova Iguaçu no domingo (16), às 16h (de Brasília), o que gerou reclamações do técnico Mano Menezes.

"É terrível jogar com esse calor. Infelizmente quase todos os estados estão passando por isso. A gente, em um jogo de 16h, precisou saber levar bem a primeira parte, trabalhamos isso com os jogadores em termos de conscientização. Para ir (à frente) e fazer um ataque forte, sabendo que não faria isso toda hora. Tinha que dosar isso um pouco", disse o treinador após a partida.

Leia a carta de Gerson na íntegra

"Prezado Alfredo Sampaio,



Escrevo não apenas como jogador, mas como capitão do Flamengo e, sobretudo, como um atleta preocupado com a integridade física de todos os jogadores que atuam no futebol carioca.



No verão do Rio de Janeiro, as temperaturas frequentemente ultrapassam os 35°C, com sensação térmica ainda maior. Nessas condições, disputar partidas do Campeonato Carioca às 16h30 representa um risco significativo para nós jogadores.



Nosso pleito é simples e urgente: a revisão dos horários das partidas para evitar que sejamos expostos a essas condições extremas. Nossa profissão exige sacrifícios, mas colocar nossa saúde em risco desnecessariamente não pode ser uma exigência do jogo. Por isso, acreditamos que o Sindicato dos Atletas de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, sob sua liderança, pode e deve se envolver nessa questão.



Tenho certeza que este não se trata de um pedido apenas do Flamengo, mas de todos os jogadores que atuam no Campeonato Carioca. Contamos com seu apoio para abrir esse diálogo e buscar uma mudança que beneficie todos os profissionais do futebol.



Atenciosamente,



Gerson - Capitão do Clube de Regatas do Flamengo"