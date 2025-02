Michael em treino do Flamengo - Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 17/02/2025 15:55 | Atualizado 17/02/2025 15:56

Rio - O Flamengo informou que Michael sofreu uma lesão muscular na região posterior da coxa esquerda. O atacante passou por um exame de imagem nesta segunda-feira, 17, que confirmou o problema. O clube não deu o prazo de recuperação, mas comunicou que ele já iniciou o tratamento com o departamento médico.

Michael se machucou no segundo tempo da vitória sobre o Vasco por 2 a 0 , no último sábado (15), no Maracanã. O atacante invadia a área pelo lado esquerdo quando sentiu dores na região. Ele caiu imediatamente e deixou o campo de maca.

Veja a nota do clube:

O Clube de Regatas do Flamengo informa que o atleta Michael, substituído no segundo tempo do clássico contra o Vasco, realizou exame de imagem nesta segunda-feira (17) e confirmou uma lesão muscular na região posterior da coxa esquerda.



O jogador já iniciou tratamento com o departamento médico e seguirá em recuperação conforme a programação estabelecida pelos profissionais do clube.