Danilo acirrou a disputa por posição no Flamengo - Gilvan de Souza / Flamengo

Danilo acirrou a disputa por posição no FlamengoGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 17/02/2025 09:00 | Atualizado 17/02/2025 09:04

Rio - O técnico Filipe Luís terá um quebra-cabeça para resolver nos próximos jogos. Principal reforço da temporada, Danilo se destacou nos clássicos e acirrou a disputa na defesa com Léo Pereira e Léo Ortiz. O jogador, que é lateral de origem, também atua como zagueiro e foi utilizado assim pelo treinador nas primeiras partidas pelo Flamengo.

Danilo atuou os 90 minutos nas vitórias sobre Botafogo e Vasco. O jogador, de 33 anos, ainda contribuiu com uma assistência na vitória por 1 a 0 sobre o Alvinegro, no último dia 12. Além disso, ele ainda jogou 90 minutos na vitória sobre a Portuguesa-RJ e entrou em campo por um minuto contra o Botafogo, na Supercopa do Brasil.

Já classificado para a semifinal do Carioca, o Flamengo busca o título da Taça Guanabara contra o Maricá, no sábado (22), às 16h30 (de Brasília), no Maracanã, pela última rodada. Para a reta final do Carioca, o técnico Filipe Luís cogita mudar a formação para três defensores para contar com o trio formado por Danilo, Léo Pereira e Léo Ortiz.