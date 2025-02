Vitor Roque em jogo do Betis - Reprodução / Instagram

Publicado 17/02/2025 20:09

O dirigente do Real Betis Manu Fajardo negou que Vitor Roque tenha pedido para sair do clube. O atacante de 19 anos, alvo do Palmeiras , tem enfrentado um período no banco de reservas, ficando fora dos últimos três jogos desde a chegada de Cucho Hernández.

"Nada. Nem Vitor Roque, nem sua comitiva, nem o Barcelona, com quem temos uma relação muito próxima, nem eu, como diretor esportivo, lhe dissemos que ele tem que sair. É totalmente falso", confirma Fajardo.

Recentemente, o Betis trouxe dois jogadores para reforçar seu ataque: o brasileiro Antony, por empréstimo; e o centroavante Cucho Hernández, antigo desejo do Botafogo.



Com a chegada destes dois jogadores, rumores de um possível pedido de saída de Vitor Roque surgiram. Manu Fajardo acredita que a concorrência pela titularidade aumentou no elenco e que Vitor precisa se esforçar para conquistá-la, assim como seus novos companheiros.