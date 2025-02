Rebeca Andrade foi a estrela da cerimônia de abertura - Divulgação/X @RioOpenOficial

Publicado 17/02/2025 19:14 | Atualizado 17/02/2025 19:16

A cerimônia de abertura do Rio Open 2025 aconteceu nesta segunda-feira (17), antes do início da sessão noturna. Ela durou poucos minutos e contou com a presença da ginasta Rebeca Andrade, que entrou na Quadra Guga Kuerten com o troféu que será dado ao campeão. Logo na sequência, músicos da Orquestra Sinfônica Brasileira (OSB) Jovem interpretaram o hino nacional.

"Comecei agora (a praticar tênis), porque estou tendo mais tempo. Mas é um esporte que eu já curtia bastante e estou amando. Fiz poucas aulas, só quatro até agora, mas pretendo conversar com o professor para ver se melhoro minhas habilidades", disse Rebeca, aos jornalistas, antes da cerimônia.

O torneio começou no último sábado, com jogos das fases qualificatórias. Além disso, mais cedo nesta segunda, o brasileiro Felipe Meligeni Alves foi eliminado do torneio de simples com a derrota para o cazaque Alexander Shevchenko por 2 sets a 0, parciais 6/4 e 6/2.

A grande atração do torneio é João Fonseca, que conquistou o ATP de Buenos Aires no último domingo (17). Na conversa com a imprensa antes da cerimônia, Rebeca Andrade deu conselhos ao tenista.

"Acho que ninguém nos cobra mais do que nós mesmos. Acho que o mais importante é a gente ter uma cabeça muito boa. Faço acompanhamento psicológico desde meus 13 anos. Então, aprendi que o que as pessoas esperam que a gente seja ou que eu faça não está no meu controle. A única pessoa que posso controlar sou eu. É com essa cabeça que entro dentro do ginásio, que entrou para competir. Minha única obrigação é dar o meu máximo", disse Rebeca.

"Sou eu que acordo todos os dias cedo, ninguém me obriga a estar dentro do ginásio, a fazer o meu treinamento ou a competir. Se eu me esforço tanto para realizar meu sonho, meu objetivo, tenho que me esforçar em todos os momentos. É isso que eu poderia falar pra ele. Manter a cabeça tranquila. O foco tem que estar nele, ele tem uma rede de apoio excelente, não tenho dúvida. Ele tem tudo para ser gigante, já está sendo", completou.