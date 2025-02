Ramon Menezes também projetou a Copa do Mundo Sub-20 - Joilson Marcone / CBF

Ramon Menezes também projetou a Copa do Mundo Sub-20Joilson Marcone / CBF

Publicado 17/02/2025 17:26 | Atualizado 17/02/2025 17:29

Técnico da seleção brasileira sub-20, Ramon Menezes comemorou o título do Sul-Americano da categoria após a vitória sobre o Chile por 3 a 0, no domingo (16) . A confirmação, que veio depois da derrota dos argentinos para os paraguaios, serviu para o comandante fazer um balanço da campanha."Para chegar a esse momento, tendo a felicidade de levantar um título tão importante como esse, depende de vários departamentos. Um agradecimento e uma gratidão a esses atletas, porque essa geração vai ficar marcada, é uma geração muito especial. Eu disse desde o começo que era o competição das nossas vidas. Para todos nós, foi o maior desafio vestindo a camisa da seleção brasileira", afirmou o treinador.Após um começo extremamente preocupante, com a goleada sofrida para a Argentina por 6 a 0, o Brasil conseguiu se recuperar. Apoiado no trabalho de resgatar a confiança do elenco, o grupo chegou ao hexagonal final. Nesta fase, a Seleção conquistou 13 dos 15 pontos possíveis e desbancou os rivais."Uma palavra mágica aqui dentro foi acreditar, e nós acreditamos sempre. Quando a gente está vestindo a camisa da seleção brasileira, a gente tem que entregar a alma aqui dentro. E veio um hexagonal como nós fizemos", declarou Ramon Menezes."Agora é festejar, mas já começo a pensar na Copa, porque tenho um sonho aqui de ser campeão mundial. Em todas as minhas preparações, sempre digo que onde está escrito que nós não podemos ser campeões do Sul-Americano, do Mundial e do Pan-Americano?", ponderou.