Ciro Messi é o filho mais novo de Lionel MessiReprodução / Instagram @ciromessirc_10

Publicado 17/02/2025 22:01

Um lance de Ciro Messi, o filho mais novo de Lionel Messi, viralizou na rede social "X" (antigo Twitter), nesta segunda-feira (17). Nele, o jovem faz um gol ao mesmo estilo do pai, com dribles curtos e uma finalização rasteira e forte, sem chances para o goleiro. Irmãos…



Ciro driblou dois marcadores, levou a melhor em uma dividida e, com um chute rasteiro e forte, marcou um golaço. O filho mais novo do craque argentino vem chamando atenção no sub-7 do Inter Miami pela semelhança com o futebol do pai.

O lance reforçou a empolgação dos torcedores, que já sonham com um futuro promissor para Ciro. Muitos fãs compararam o estilo de jogo do garoto ao de Messi nos primeiros anos de carreira, aumentando ainda mais a expectativa sobre seu desenvolvimento no Inter Miami.