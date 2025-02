Macarrão, amigo de Bruno, trabalha como treinador de goleiros em escolinha - Reprodução

Macarrão, amigo de Bruno, trabalha como treinador de goleiros em escolinhaReprodução

Publicado 17/02/2025 19:51

Rio - Condenado ao lado do goleiro Bruno pelo assassinato da modelo Eliza Samúdio, em 2010, Luiz Henrique Ferreira Romão, o "Macarrão", está trabalhando como treinador de goleiros em uma escolinha de Pará de Minas, no interior de Minas Gerais. O amigo do ex-goleiro do Flamengo vive em liberdade condicional desde 2018.

Macarrão, amigo de Bruno, trabalha como treinador de goleiros em escolinha Reprodução A escola em que Macarrão trabalha foi inaugurada em janeiro. Nas redes sociais, o estabelecimento costuma mostrar suas atividades, destinadas a crianças de três a cinco anos. No dia 18, Macarrão aparece em uma foto no perfil da escolinha ao lado de outras três pessoas: "Uma nova história começa aqui", escreveu.

Em sua conta pessoal, Macarrão se descreve como "treinador de goleiros com foco em alto rendimento". Ele também afirma ser sócio-proprietário de outra escolinha, criada em 2023.

Caso Eliza Samúdio

Em 2010, Eliza Samúdio desapareceu após ser levada à força por Macarrão e mantida em cárcere privado no sítio do goleiro Bruno em Esmeraldas, no interior de Minas Gerais, e nunca teve seu corpo encontrado. Na época, ele era jogador do Flamengo e havia acabado de ter um filho com a modelo.

De lá, Eliza foi entregue ao ex-policial Marcos Aparecido dos Santos, o Bola, que a asfixiou e desapareceu com o corpo. A hipótese mais provável é que ele tenha dado os restos mortais de Eliza para os cachorros comerem. Mais tarde, Bruninho, filho da modelo com o ex-goleiro, foi encontrado em Ribeirão das Neves.

Em 2012, Macarrão foi condenado a 15 anos de prisão em regime fechado por homicídio triplamente qualificado – motivo torpe, asfixia e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima, além de mais três anos em regime aberto por sequestro e cárcere privado. Já Bruno foi condenado pela morte e ocultação do cadáver de Eliza, além do sequestro de seu filho, somando mais de 22 anos de prisão, assim como Bola.