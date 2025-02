Kyrie Irving nasceu em Melbourne, na Austrália, e tem dupla cidadania - Reprodução / X @kyrieirving

Kyrie Irving nasceu em Melbourne, na Austrália, e tem dupla cidadaniaReprodução / X @kyrieirving

Publicado 17/02/2025 19:29

Astro da NBA, Kyrie Irving revelou que quer trocar de seleção, visando a Olimpíada de Los Angeles, em 2028. Após o All-Star Game (Jogo das Estrelas da liga) no último domingo (16), ele contou que "está no processo" para defender a Austrália no maior evento esportivo do mundo.

O motivo é simples: o jogador do Dallas Mavericks nasceu na Austrália e tem dupla cidadania - sua família se mudou para os EUA quando ele tinha dois anos. Em Paris-2024, Irving não foi convocado para o "Dream Team", que conquistou a medalha de ouro.

"Estamos no processo disso agora, apenas tentando descobrir o melhor caminho para eu ser elegível. Há muita papelada envolvida. Obviamente, os Estados Unidos ainda têm uma decisão a tomar, mas, para mim, estou apenas tentando fazer o que é melhor. Honestamente, se eu puder ser um australiano em um ponto da minha carreira e jogar pelo time australiano, isso seria ótimo", disse Irving.

Para conseguir a aprovação, o armador precisa do "ok" do Comitê Olímpico dos Estados Unidos, da Basketball Australia e da FIBA (Federação Internacional de Basquete).