Arnaldo Cezar Coelho e Galvão BuenoJoão Miguel Junior/TV Globo

Publicado 17/02/2025 18:11

novo programa do narrador na Band que irá ao ar nas noites de segunda-feira. Uma questão contratual com a Globo impediu a participação do ex-árbitro, conforme revelado inicialmente pela "Folha de São Paulo". Rio - Um dos grandes parceiros de Galvão Bueno ao longo da carreira, Arnaldo Cezar Coelho chegou a ser sondado, mas não poderá participar do "Galvão e Amigos",. Uma questão contratual com a Globo impediu a participação do ex-árbitro, conforme revelado inicialmente pela "Folha de São Paulo".

Arnaldo é dono da TV Rio Sul, afiliada da Globo no Sul do estado do Rio. Por conta do vínculo de afiliação, ele não pode participar ou ter ligações com outras emissoras, nem mesmo na Internet. A única liberação é para participar de ações publicitárias.

Galvão e Arnaldo trabalharam juntos nas transmissões de futebol da Globo durante quase 30 anos. Em 2018, o ex-árbitro decidiu se afastar da função de comentarista de arbitragem após a Copa do Mundo.