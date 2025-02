Alerrandro acertou com o CSKA Moscou - Divulgação/Instagram @pfc_cska

Publicado 17/02/2025 16:58

Rio - Nesta segunda-feira (17), o CSKA Moscou anunciou a contratação de Alerrandro, que foi artilheiro do Brasileirão 2024 ao lado de Yuri Alberto. Ele defendeu o Vitória na temporada passada, mas pertencia ao Red Bull Bragantino. De acordo com o Massa Bruta, "o atleta chegou a um acordo para pagamento do valor da multa e rompeu o vínculo para ficar livre no mercado".



"O Red Bull Bragantino informa que acertou a rescisão do contrato do atacante Alerrandro no dia 14 de fevereiro. O atleta chegou a um acordo para pagamento do valor da multa e rompeu o vínculo para ficar livre no mercado. Alerrandro vestiu a camisa do clube em 123 oportunidades e marcou 26 gols. Desejamos sucesso na sequência da sua carreira, Alerrandro", diz a nota do clube paulista.

O jogador pertencia ao Red Bull Bragantino, mas defendeu o Vitória por empréstimo em 2024. Naquela temporada, disputou 52 partidas, anotou 21 gols e deu sete assistências.

Dos 21 gols que marcou, 15 foram no último Campeonato Brasileiro. Com isso, ele e Yuri Alberto receberam o troféu Roberto Dinamite, que premia o artilheiro da competição.