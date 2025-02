Mauro Naves deixou a ESPN para acertar com o Prime Video - Reprodução

Publicado 17/02/2025 14:17

O Prime Video anunciou a contratação de Mauro Naves como comentarista para as transmissões da Copa do Brasil e do Brasileirão. O jornalista, conhecido por sua longa trajetória na TV Globo, assinou contrato de dois anos com a plataforma de streaming e voltará a trabalhar com Galvão Bueno nas transmissões, numa parceria de décadas no antigo canal.



Entretanto, a estreia de Naves não será com o narrador na equipe. O ex-repórter de campo e agora comentarista estará na partida entre São Raimundo-RR e Grêmio, pela primeira fase da Copa do Brasil, na quarta-feira (19), ao lado de Rômulo Mendonça e Rafael Oliveira.

O time do Prime Video nas transmissões de jogos



Além de Galvão Bueno e Mauro Naves, o time conta com Rômulo Mendonça, Rafael Oliveira, Luana Maluf, André Hernan, Fernanda Arantes e Rafael Morientes.

A plataforma transmitirá oito confrontos da primeira fase da Copa do Brasil, incluindo os jogos de Grêmio, Fluminense, Ceará e Athletico-PR.



Nesta fase, as partidas são disputadas em jogo único e, em caso de empate, a vaga será definida nos pênaltis.