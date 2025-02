Torcedor de 18 anos venceu Lillard no desafio de três pontos e faturou R$ 570 mil - Ezra Shaw / AFP

Publicado 17/02/2025 12:40 | Atualizado 17/02/2025 12:45

Rio - O Jogo das Estrelas da NBA de 2025 fez a alegria de um fã. O jovem Jaren Barajas, de 18 anos, venceu o armador Damian Lillard, astro do Milwaukee Bucks, no desafio de arremessos de três pontos e faturou o prêmio de 100 mil dólares (R$ 570 mil).

O jovem precisava acertar um arremesso de três pontos do meio da quadra antes que Lillard acertasse três vezes do mesmo lugar. O astro do Milwaukee Bucks já tinha acertado duas vezes, quando o fã converteu o seu arremesso para vencer o desafio.

Durante o desafio, Jaren Barajas recebeu apoio de lendas da NBA como o ex-armador Kenny Smith e o ex-pivô Shaquille O'Neal. Após a vitória, ainda celebrou ao lado de craques como Stephen Curry, que ficou surpreso com a vitória do fã sobre Lillard.

Em caso de vitória, Lillard doaria o dinheiro para caridade. Na celebração, Jaren Barajas ficou em choque por ter derrotado um dos principais arremessadores da liga e agradeceu ao seu pai pela oportunidade de acompanhar o Jogo das Estrelas, realizado em São Francisco, na Califórnia.