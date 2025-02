Aos 47 anos, Fabrício Werdum vai enfrentar o também veterano Frank Mir - (Foto: Reprodução)

Aos 47 anos, Fabrício Werdum vai enfrentar o também veterano Frank Mir (Foto: Reprodução)

Publicado 17/02/2025 11:00 | Atualizado 17/02/2025 12:23

A GFL (Global Fight League), organização que contratou diversos lutadores que já foram campeões ou tiveram outros tipos de destaque no UFC, anunciou mais uma luta visando a disputa da sua primeira temporada. Na última sexta-feira (14), a companhia confirmou o duelo entre Fabrício Werdum e Frank Mir, que apesar de não ter data confirmada, pode acontecer no mês de abril, quando a GFL realizará seu evento inaugural.



Vale ressaltar que, pouco antes, a organização já tinha anunciado os seus três primeiros confrontos. No peso-médio, a revanche entre Chris Weidman e Luke Rockhold, além do duelo entre Uriah Hall e Douglas Lima. Já nos meio-pesados, o confronto entre os veteranos Yoel Romero e Mauricio Shogun.