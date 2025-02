Rafael Feijão (à direita) vem realizando ótimo trabalho à frente do LFA - (Foto: Divulgação)

Rafael Feijão (à direita) vem realizando ótimo trabalho à frente do LFA(Foto: Divulgação)

Publicado 13/02/2025 07:00 | Atualizado 13/02/2025 09:53

Brasília será o palco da próxima edição do LFA no Brasil, agendado para o dia 28 de março. O anúncio foi feito pelo Secretário de Esportes do Distrito Federal, Renato Junqueira, durante a realização do LFA 201, que aconteceu na última sexta-feira (9) em Cajamar, na Grande São Paulo.



“Fico muito feliz em poder participar desta edição aqui em Cajamar, parabenizo a toda a produção por toda a organização e esse card maravilhoso e aproveito para anunciar que o LFA 205 vai ser em Brasília, no Distrito Federal, no dia 28 de março. Brasília é a capital federal do esporte", destacou Junqueira.



Principal plataforma de prospecção de lutadores para o UFC, o LFA tem desempenhado um papel fundamental no desenvolvimento do esporte no Brasil. Ao longo das edições realizadas no país, diversos atletas tiveram a oportunidade de se destacar e serem contratados pelo maior evento de MMA do mundo.